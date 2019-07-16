Полиция изучит видео с выбежавшим на дорогу в Иванове тигром

ТАСС, 16 июля. Ивановская полиция начала проверку после появления в соцсетях видео с тигром, который выбежал на проезжую часть из автомобиля в оживленной части областного центра. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин.

"По данному факту проводится проверка. Предварительно можем сказать, что животное находится не в частных руках, более точная информация сейчас выясняется", - сказал собеседник агентства.

Ранее очевидцы засняли, как тигр на поводке выпрыгнул из окна стоящего в пробке автомобиля и выбежал прямо на проезжую часть проспекта Строителей. Дрессировщик успел поймать хищника, на котором не было намордника.

По данным местных СМИ, животное может принадлежать гастролирующему в Иванове цирку.