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Полиция изучит видео с выбежавшим на дорогу в Иванове тигром

По информации местных СМИ, хищник может принадлежать гастролирующему в городе цирку

ТАСС, 16 июля. Ивановская полиция начала проверку после появления в соцсетях видео с тигром, который выбежал на проезжую часть из автомобиля в оживленной части областного центра. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин.

"По данному факту проводится проверка. Предварительно можем сказать, что животное находится не в частных руках, более точная информация сейчас выясняется", - сказал собеседник агентства.

Ранее очевидцы засняли, как тигр на поводке выпрыгнул из окна стоящего в пробке автомобиля и выбежал прямо на проезжую часть проспекта Строителей.  Дрессировщик успел поймать хищника, на котором не было намордника.

По данным местных СМИ, животное может принадлежать гастролирующему в Иванове цирку.

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