Турпоток в Карачаево-Черкесию за полгода вырос на 12%

ЧЕРКЕССК, 16 июля. /ТАСС/. Около 730 тыс. человек посетили Карачаево-Черкесию за первые шесть месяцев 2019 года, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом во вторник ТАСС сообщил первый заместитель министра туризма, курортов и молодежной политики республики Павел Селипетов.

"Туристический поток в Карачаево-Черкесию стремительно растет. В 2018 году вырос до 1,35 млн человек в год, по прогнозам на 2019 год, составит 1,5 млн человек. А за полугодие 2019 года составил 730 тыс. человек. Рост в процентном соотношении в сравнении с прошлым годом составил 12%", - сказал Селипетов.

По его словам, рост туристического потока обусловлен строительством объектов гостиничной и горнолыжной инфраструктуры, введением новой дороги Конзавод - Коммунстрой - Медовые водопады, проведением фестиваля "Праздник айрана на Медовых водопадах", Всероссийского фестиваля туристской песни на Домбае и участием в международных туристических выставках.

В регионе строят санаторно-курортный комплекс "Джилы-Суу", курортный кластер "Пхия-Кислые источники", развивают туристско-рекреационный кластер "Гумлокт" в Малокарачаевском районе и спортивно-оздоровительный кластер парка "Зеленый остров", создают рекреационную зону "Жемчужина Кавказа".

За 2018 год Карачаево-Черкесскую Республику посетили более 1,3 млн туристов, в 2017 году этот показатель составил 1,2 млн. В 2019 году власти Карачаево-Черкесии ожидают увеличения показателей на 20%.