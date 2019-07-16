Конюхов намерен установить мемориал на месте крушения линкора "Новороссийск" в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Путешественник Федор Конюхов предложил установить на месте крушения линкора "Новороссийск" в Севастопольской бухте мемориал в память о погибших моряках. Во вторник путешественник совершил погружение на дно бухты вместе с участниками археологической экспедиции, которые обследуют место крушения.

"Я никогда не был на месте гибели [моряков]. Когда погрузился, почувствовал особую атмосферу ... Хотим вернуться, чтобы установить там крест", - сказал Конюхов.

Он уточнил, что для установки креста-мемориала требуется разрешение властей Севастополя. Путешественник добавил, что установить крест он планирует в августе-сентябре во время очередной поездки в город.

Конюхов также напомнил о строительстве в Севастополе часовни Федора Ушакова. "Хочу достроить ее. Она на берегу моря, посвящена погибшим морякам, путешественникам, рыбакам. Я сюда часто приезжаю и буду приезжать", - отметил он.

С начала июля севастопольские и курские археологи и студенты проводят экспедицию к месту крушения линкора "Новороссийск". Дно обследуют с помощью водолазного снаряжения и дистанционно управляемых подводных роботов.

Линкор "Новороссийск" затонул на севастопольском рейде 29 октября 1955 года в результате двух взрывов. Причины трагедии до сих пор не известны. Погибли 829 человек, включая аварийные партии с других кораблей эскадры.