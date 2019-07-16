В Курганской области до конца года отремонтируют 15 больниц и поликлиник

16 июля. /ТАСС/. Капитальный ремонт пройдет в 15 медицинских учреждениях Курганской области до конца 2019 года, общий объем финансирования составит более 70 млн рублей. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщила первый заместитель директора департамента здравоохранения Курганской области Ирина Макарова.

"В основном датой исполнения контрактов [по ремонту] по области - это сентябрь-октябрь, крайний срок ноябрь 2019 года" - сказала Макарова.

По ее словам, отремонтированы будут Варгашевская, Шумихинская, Шадринская, Лебяжевская, Глядянская, Юргамышская, Половинская, Каргапольская, Шатровская, Звериноголовская, Далматовская, Целинная центральные районные больницы, больница в селе Мальцево, амбулатория села Шастово и детская поликлиника Кургана.

В пресс-службе губернатора региона добавили, что на ремонт из областного бюджета выделено 59,3 млн рублей. Кроме того, за счет средств ОМС и предпринимательской деятельности - около 12,7 млн рублей. В пресс-службе уточнили ТАСС, что во вторую сумму вошли средства, которые удалось высвободить после оптимизации расходов в сфере здравоохранения.

В регионе с начала 2019 года проводятся проверки медицинских учреждений, система мониторинга госзакупок выявила нарушения на миллионы рублей. После проверок стала возможна оптимизация расходов в здравоохранении, которая позволила распределить часть средств на ремонт больниц.

Ранее сообщалось, что по нацпроекту "Здравоохранение" новое медицинское оборудование поступит в 53 учреждения региона, в том числе в те, где запланирован ремонт, на общую сумму 696 млн рублей.