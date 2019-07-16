Мосгорсуд подтвердил законность штрафа Twitter за отказ предоставить данные

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным вступившее в силу решение о штрафе в размере 3 тыс. рублей компании Twitter за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей мессенджера на территории РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Смогут ли россияне заработать на продаже своих персональных данных

"Постановление мирового судьи Таганского района Москвы от 5 апреля 2019 года и решение судьи Таганского районного суда по делу об административном правонарушении в отношении компании Twitter оставлено без изменения, жалоба защитника компании - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

5 апреля судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы оштрафовал компанию Twitter на 3 тыс. рублей, признав виновной по статье 19.7 КоАП РФ ("Непредоставление или несвоевременное представление в организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, сведений, предоставление которых предусмотрено законом"). Решением Таганского районного суда Москвы от 8 мая 2019 года данное постановление мирового судьи оставлено без изменений, а жалоба защитника компании - без удовлетворения.

Как сообщалось ранее, Роскомнадзор обвинил Facebook и Twitter в нарушении статьи 19.7 КоАП РФ. Требования об отчете о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ мессенджеру и соцсети были направлены Роскомнадзором в конце декабря 2018 года.

По словам главного специалиста Роскомнадзора Михаила Воробьева, компания Twitter дважды не предоставила схему рабочих мест, на которых размещены данные пользователей социальной сети, и копию договора аренды.