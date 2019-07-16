Итальянский фермер готовит иск против ЕС за климатические изменения

РИМ, 16 июля. /ТАСС/. Фермер из итальянской области Валь д'Аоста Джорджо Элтер готовит иск для подачи в суд Евросоюза против ЕС, который он обвиняет в пассивности в противодействии глобальным климатическим изменениям. Своим исковым заявлением, как сообщило агентство ANSA , итальянец пытается защитить будущее своих детей, находящееся, по его словам, под угрозой из-за климатических изменений. Фермер настаивает на том, чтобы Брюссель пересмотрел свои обязательства по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году.

"Мы надеемся, что европейский суд истолкует соглашения ЕС в пользу граждан. Небывалый зной, за которым следуют сильные дожди, град и настоящие ураганы уничтожают наши урожаи, - приводит агентство слова Элтер. - Таяние ледников негативно сказывается на туристическом секторе. Это - то, чем мы живем. Уже сегодня мне сложно содержать свою семью, а что будет в будущем".

Юристы из общественных организаций, поддерживающих инициативу фермера, не исключают того, что иск будет подан и против итальянского государства. К иску же в отношении ЕС, по данным ANSA, хотят присоединиться фермеры из еще четырех европейских стран, а также из Кении и Фиджи.

Нынешнее аномально жаркое лето на Апеннинах метеорологи называют наглядной демонстрацией последствий климатических изменений. После небывало дождливой зимы в южных областях полуострова и, наоборот, отсутствия снега в горах на севере, в мае был побит рекорд низких температур. В июне же наступила невероятная жара с периодическими нашествиями града, ураганов и штормов в приморских районах. Экологи считают, что климат Апеннин всегда был гораздо мягче, а крайне неприятные погодные "сюрпризы" последних лет являются, по их мнению, следствием глобальных климатических изменений.