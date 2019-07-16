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Арслан Хасавов утвержден в должности главного редактора "Учительской газеты"

Он приступил к исполнению обязанностей главного редактора издания в январе 2019 года

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российский журналист Арслан Хасавов назначен главным редактором "Учительской газеты", сообщается во вторник в пресс-релизе издания.

"Российский журналист и литератор Арслан Хасавов утвержден в должности главного редактора "Учительской газеты", - говорится в сообщении. - Такое решение было принято на ежегодном собрании акционеров одноименного издательского дома".

Кроме того, Хасавов "станет председателем редакционной коллегии издательского дома, в состав которого входят федеральный выпуск "Учительской газеты", газеты "УГ-Москва", "Мой профсоюз" и сетевое издание UG.ru".

Хасавов приступил к исполнению обязанностей главного редактора "Учительской газеты" в январе 2019 года после того, как его предшественник - Петр Положевец перешел на должность исполнительного директора фонда Сбербанка "Вклад в будущее".

Арслан Хасавов работает в "Учительской газете" с 2017 года. За время работы им были подготовлены материалы, посвященные актуальным проблемам современного образовательного процесса, культуры и науки в России и в мире. Победитель Всероссийского конкурса СМИ "ПРОобразование" (2017), его серия репортажей из Сирии была отмечена премией Союза журналистов России. До этого он работал на радиостанции "Маяк" и МТРК "Мир", публиковался в ведущих российских СМИ.

"Учительская газета" - еженедельное российское независимое педагогическое издание тиражом 75 тыс. экземпляров. Первый номер газеты вышел в 1924 году при участии Надежды Крупской. Издание является соучредителем известного педагогического конкурса "Учитель года России".

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