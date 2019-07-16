Госдума заслушает ежегодный доклад уполномоченного по правам человека в РФ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду заслушает доклад уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2018 год, а также рассмотрит законопроекты о создании единого механизма информирования граждан о льготах и о праве полиции объявлять гражданам обязательные для исполнения предостережения.

Ранее Москалькова представила основные положения доклада на расширенном заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Сам доклад будет посвящен таким направлениям работы омбудсмена, как работа с обращениями граждан, участие в законодательной работе, правовое просвещение граждан, международное сотрудничество и координация деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах РФ.

По данным, которые приводила Москалькова, в 2018 году благодаря сотрудничеству с парламентариями и органами власти удалось восстановить права 184 тыс. человек в трудовой, жилищной и других сферах. Всего в 2018 году на имя омбудсмена поступило 38 698 обращений. По ее словам, это меньше показателя за 2017 год, положительной динамики удалось добиться за счет принятых социальных законов. Кроме того, как информировали ранее в пресс-службе аппарата омбудсмена, отдельный раздел будет посвящен теме защиты прав журналистов.

Упрощение выдачи вида на жительство

Госдума также во втором чтении рассмотрит правительственный законопроект, согласно которому срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание сокращается с шести до четырех месяцев. Уточняется также перечень случаев, когда данное разрешение может быть выдано иностранцу без учета утвержденной правительством квоты. Это иностранцы, родившиеся в России, состоящие в браке с гражданами РФ или инвестирующие в российскую экономику в объеме, который определит правительство. В этот же перечень попадают те, кто поступил на военную службу и стал участником программы по переселению соотечественников.

Расширяется и круг граждан других стран, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание. Таким послаблением смогут воспользоваться те, кто родился в РСФСР и имел гражданство СССР, подростки до 18 лет, чьи родители-иностранцы постоянно проживают в РФ, носители русского языка, высококвалифицированные специалисты, выпускники российских вузов с красными дипломами. Законопроектом также предусматривается выдача бессрочного вида на жительство, тогда как сейчас оно выдается на пять лет.

Реестр лиц, лишенных родительских прав

На второе чтение вынесен правительственный законопроект о создании реестра лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами и попечителями. Как отмечают в кабмине, необходимость принятия такой инициативы обусловлена тем, что лица без родительских прав и недобросовестные опекуны все еще могут взять под опеку ребенка из-за отсутствия налаженного обмена информацией между компетентными органами и устаревания бумажных архивов с решениями об отмене опеки или попечительства.

Новые права полиции

Согласно одному из законопроектов первого чтения, сотрудники полиции будут наделены правом объявлять гражданам обязательное для исполнения официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, либо о недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Кроме того, на первое чтение вынесен предложенный вице-спикером Госдумы Ириной Яровой законопроект, предусматривающий введение механизма информирования граждан о мерах социальной защиты и положенных им льготах. Согласно тексту, у граждан появится возможность выбрать удобный для них способ получения информации: через портал госуслуг, единый колл-центр или посещение госучреждения.