"Ъ": Минтранс отклонил предложение о выделенных полосах для туристических автобусов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Минтранс РФ рассмотрел предложение Совета Федерации о возможности введения специальных норм на федеральном уровне для движения туристических автобусов по России, и ответил, что не считает это целесообразным. Об этом пишет газета "КомерсантЪ" со ссылкой на ответ министерства, имеющийся в распоряжении издания.

В пресс-службе ведомства "Коммерсанту" сказали, что на сегодняшний день просто нет самого понятия "туристический автобус" - все такие транспортные средства работают как перевозчики по заказу. А значит, если разрешить им пользоваться выделенными полосами, то это может привести к злоупотреблениям и падению пропускной способности на дорогах. "В министерстве предлагают решить вопрос с выделенными полосами для туристических автобусов на региональном уровне", - пишет газета.

Сенатор Игорь Фомин при этом убежден, что в условиях, когда в Москве, Санкт-Петербурге и других городах машины стоят в пробках, качество туристических поездок падает. Господин Фомин называет закрепление специального статуса туристических автобусов и преференций для них на региональном уровне важной мерой поддержки, аргументируя это тем, что туристический статус региона в таком случае будет расти.

Совет Федерации также предлагал Минтрансу уточнить правила остановки и стоянки таких автобусов. В Минтрансе сказали, что их организация на местах возможна за счет сочетания знаков: "Парковка", "Вид транспортного средства (автобус)" и "Стоянка только для владельцев парковочных разрешений".

Сами автобусные перевозчики жалуются именно на критическую нехватку мест для парковки и стоянки автобусов. Такие туристы, которые выбирают экскурсии на автобусах, как правило пожилые люди, и им критически важно иметь возможность выйти и посмотреть отдельные достопримечательности городов, говорят бизнесмены. А в Москве из-за того, что во многих местах бесплатная стоянка может длитья не более пяти минут, компании платят миллионные штрафы ежегодно.

По данным погранслужбы ФСБ, Россию в прошлом году посетили 4,2 млн иностранных туристов.