Госдума расширила возможности применения примирительных процедур в судах

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем чтении пакет законопроектов, призванных расширить возможность применения примирительных процедур в судах.

Изменения вносятся в Гражданский процессуальный, Арбитражный процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства РФ. В первую очередь расширяется перечень примирительных процедур - медиация дополняется переговорами и судебным примирением.

Переговоры должны проходить на условиях, определенных сторонами. "Законом или договором могут быть предусмотрены случаи, когда переговоры должны проводиться в обязательном порядке", - пояснил ранее глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Судебное примирение будет проводиться с участием судебного примирителя, данную процедуру можно будет применить на любой стадии производства по делу.

Порядок проведения судебного примирения и требования к судебному примирителю будут определены регламентом, который утвердит Пленум Верховного суда РФ. Для этого вносятся необходимые поправки в закон "О Верховном суде РФ". Результатом может стать заключение мирового соглашения, частичный или полный отказ от иска.

Медиация, в свою очередь, может применяться к спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, административных и иных публичных правоотношений. Судебными примирителями и медиаторами смогут быть судьи в отставке.

Еще один законопроект предполагает возвращение истцу до 70% уплаченной им госпошлины при заключении мирового соглашения и отказе от иска, 50% - на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции, 30% - на стадии рассмотрения дела судом кассационной инстанции. Соответствующие поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ. Ими исключаются нормы "о том, что уплаченная государственная пошлина не подлежит возврату при утверждении мирового соглашения, соглашения о примирении Верховным судом РФ или судом общей юрисдикции".