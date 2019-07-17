Не улетевшие вовремя из Салоник россияне вскоре отправятся в Волгоград

АФИНЫ, 17 июля. /ТАСС/. Россияне, которые из-за технических неисправностей лайнеров не смогли улететь по расписанию во вторник вечером из Салоник в Волгоград, вылетят в среду в 15:45 по местному времени (совпадает с мск). Об этом сообщил корреспонденту ТАСС по телефону генеральный консул России в Салониках Александр Щербаков.

Он отметил, что во вторник в 23.40 должен был состояться вылет рейса EL 960 компании Ellinair по маршруту Салоники - Волгоград. "Когда пассажиры уже проследовали на борт, было сообщено, что у самолета имеются технические неполадки. Пассажиров попросили выйти из лайнера. Был предоставлен новый, запасной самолет. Пассажиры заняли в нем свои места, но вдруг последовало объявление, что и там тоже есть технические неисправности, и еще раз пассажиры были высажены с борта", - сказал Щербаков.

По его словам, после этого ситуация начала выходить из-под контроля. "Видимо, взвинченные наши сограждане стали предъявлять - к сожалению, очень агрессивно - претензии в адрес как сотрудников компании Mouzenidis, которой принадлежит компания Ellinair и которые собственно отвечали за вылет, и к полиции. Последовали даже некоторые агрессивные действия со стороны ряда российских граждан в отношении полицейских. Полиция приняла свои меры, но, как нас заверяют, такие меры, которые никак не выходили за рамки полномочий полиции", - пояснил генконсул.

"Когда рано утром - еще до 7 часов - там появился сотрудник генконсульства РФ, страсти удалось как-то утихомирить. Компания Mouzenidis предложила всем гражданам отправиться в гостиницу "Гранд отель", где им были предоставлены горячее питание и номера в ожидании времени вылета. Такое время уже обозначено. Это 15:45 сегодня", - отметил Щербаков, добавив, что в общей сложности на рейс были зарегистрированы 140 человек.

По словам дипломата, "генконсульство находится на связи с компанией Mouzenidis, также имеются и контактные телефоны ряда российских пассажиров".

Щербаков особо подчеркнул, что ни о каких массовых отменах рейсов и задержках речь не идет. "Такие сообщения, мелькавшие в СМИ, не соответствуют действительности. Что касается российских граждан в Греции, то этот рейс - единственный", где произошла задержка, сказал он.