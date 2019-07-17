В Госдуме Москальковой предложили усилить взаимодействие с уполномоченными в регионах

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы предложили уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой усилить координацию с уполномоченными в регионах, а также готовить ежегодные доклады по более широкому кругу тем. Об этом сама омбудсмен сообщила в среду в эфире телеканала "Россия-24".

"Парламентарии ставили сегодня очень интересные вопросы на привлечение внимания к теме и требовали от меня как уполномоченного усилить координацию с уполномоченными в субъектах РФ", - сказала она, подчеркнув, что "это очень важные и хорошие предложения".

Москалькова добавила, что депутаты подчеркнули необходимость создания отдельных тематических докладов, которые будут посвящены экологии, защите трудовых прав, а также политических прав "людей, которые хотят выйти на митинги и не получают разрешения".

Москалькова в среду представила в Госдуме доклад о работе, проделанной за 2018 год.