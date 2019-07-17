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Путин и Лукашенко побывали на службе в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре

Ранее сообщалось, что в среду у лидеров "день неформального общения"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин
© Сергей Бобылев/ТАСС

ВАЛААМ, 17 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко побывали на службе в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что у Путина и Лукашенко на Валааме - "день неформального общения". "На Валааме они планируют посетить главный собор, несколько скитов и музей Валаама, то есть программа достаточно насыщенная", - добавил представитель Кремля.

По словам Пескова, вечером президенты вернутся в Санкт-Петербург, где в четверг примут участие в официальных мероприятиях, в частности, в форуме регионов России и Белоруссии.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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