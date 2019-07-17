Путин и Лукашенко побывали на службе в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре

ВАЛААМ, 17 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко побывали на службе в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что у Путина и Лукашенко на Валааме - "день неформального общения". "На Валааме они планируют посетить главный собор, несколько скитов и музей Валаама, то есть программа достаточно насыщенная", - добавил представитель Кремля.

По словам Пескова, вечером президенты вернутся в Санкт-Петербург, где в четверг примут участие в официальных мероприятиях, в частности, в форуме регионов России и Белоруссии.