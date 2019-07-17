Фабрика по производству воска из пластиковых отходов появилась в Ирландии

ДУБЛИН, 17 июля. /ТАСС/. Фабрика по производству воска из пластиковых отходов, первая в мире, начала работать в ирландском городе Портлиш (графство Лиш). Об этом сообщил национальный телеканал RTE, уточнив, что на реализацию инновационного проекта было потрачено €12 млн частных инвестиций.

Технология, которая лежит в основе производственного цикла, была разработана в Королевском университете Белфаста (Северная Ирландия), а затем протестирована в университете Лимерика, уточнил телеканал. Исходный материал для производства на 100 процентов обеспечивается пластиковым мусором - полиэтиленом и полипропиленом. Из двух тонн отходов на выходе получается одна тонна воска EnviroWax, который имеет самое широкое применение: от косметики до декоративных свечей и жевательных резинок. Побочным продуктом является также смазочный материал, пригодный для использования в машиностроении.

"Сегодня мы делаем лишь первые шаги в бизнесе, но в течение ближайших лет планируем расширить производство и выйти на американский и европейский рынок", - сообщил директор фабрики Trifol Дар Гилмор. По его словам, спрос на EnviroWax сегодня на многих рынках примерно в четыре раза превышает предложение.

"Каждый из нас буквально каждодневно может наблюдать за тем, как растет количество пластика, оказывающегося в мусорных контейнерах. Эти отходы представляют большую угрозу окружающей среде, мировому океану, а также здоровью людей", - отметил министр юстиции и равноправия Ирландии Чарлс Фланаган. "Я рад тому, что именно ирландская компания нашла столь уникальный способ извлечения коммерческой прибыли из того, что в противном случае работает на преумножение опасности экологической катастрофы", - продолжил Фланаган.

Ирландия занимает лидирующие позиции в ЕС по "производству" пластиковых отходов - на каждого жителя страны приходится 61 кг мусора в год, что почти вдвое превышает показатель в соседней Великобритании. В среднем по ЕС на переработку сегодня идет лишь 30% пластикового мусора, в Ирландии - чуть больше: 34%. До 2017 года почти весь не переработанный ирландский пластик (97%) отправлялся в КНР, однако теперь эта страна отказалась от импорта пластикового мусора из Европы.