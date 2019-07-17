Смолов подарил 400 тыс. рублей на ремонт ДК на Алтае

БАРНАУЛ, 17 июля. /ТАСС/. Крышу Дома культуры в селе Костин Лог в Мамонтовском районе Алтайского края отремонтируют впервые за многие годы благодаря средствам, которые подарил нападающий "Локомотива" и сборной России Федор Смолов. Он перечислил 400 тыс. рублей на счет, организованный для сбора средств, на специализированной площадке в интернете, сообщила в среду ТАСС замглавы администрации Костинологовского сельсовета Ирина Кузнецова.

"Мы разместили проект (на платформе для краудфандинга),... следили за ним, продвигали - нам нужны были деньги на ремонт крыши ДК <...> Мы узнали 10 июля, что на счете нашего проекта 403 тыс. 400 рублей, (поступило 400 тыс. рублей) <...> У нас был только электронный адрес человека, который перевел сумму, он себя никак не обозначил - руководитель проекта Яна Федосеева писала ему письма, но он не ответил. Буквально вчера она обнаружила ток-шоу в интернете, откуда нам стало известно, что это Федор Смолов", - рассказала Кузнецова.

После этого, по ее словам, все село узнало, кто стал спонсором ремонта крыши. Итоговая сумма на ремонт, которую удалось собрать, - 414 тыс. рублей. Шифер с крыши местного ДК начал сходить вместе со снегом в последние четыре года - последний раз ее перекрывали в 1990-х годах. Дыры залатывали своими силами - вызывали кран, чтобы положить части крыши обратно. В прошлом году сильный ураган снес большую часть кровли. Вода от дождей начала попадать внутрь помещения - теперь и оно требует ремонта.

Крышу начнут ремонтировать в ближайшее время, однако, еще зданию требуется косметический ремонт, замена окон, входных дверей. Для этого ремонта сельская администрация планирует войти в муниципальную программу. ДК востребован в селе с населением около 1,3 тыс. человек - там находится библиотека, клубные формирования - танцевальный кружок для детей, хоровая и фольклорная группа, проводятся мероприятия, посвященные всем основным праздникам, дискотеки. По словам Кузнецовой, жители села пригласили Смолова в гости, чтобы отблагодарить за подарок, но он пока не отвечает.