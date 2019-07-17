Эксперт заявил о необходимости изменить закон о ввозе в РФ незарегистрированных лекарств

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Закон "Об обращении лекарственных средств", регулирующий оборот в России незарегистрированных препаратов, необходимо изменить, так как он фактически лишает больных доступа к лекарствам, которые в стране не производятся. Такое мнение ТАСС в среду высказал президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский.

"[Закон] нужно менять, потому что с нашей очень тяжелой бюрократической системой обеспечения мы фактически лишаем пациентов возможности доступа к неким препаратам, которые в мире выпускаются. Например, прорывной препарат зарегистрировали в этом году, к нам он попадет лет через пять. За это время много людей умрет", - сказал глава общероссийской общественной организации.

Замдиректора московского детского хосписа "Дом с маяком" Лидия Мониава ранее написала в Facebook, что в одном из отделений "Почты России" в Москве была задержана женщина, которая получила посылку с запрещенным в России лекарственным препаратом от судорог для своего сына. По ее словам, препарат был назначен врачами.

Информировать о рисках

"То, что они [врачи] не предупредили, что есть приказ Минздрава о ввозе в РФ незарегистрированных лекарственных средств, что данный препарат является наркосодержащим, конечно, это вина врачей <…> Любой родитель, который в это [законодательство] не погружен, рассуждал бы абсолютно таким же способом", - отметил Саверский.

По его мнению, врачи, выписывая незарегистрированные препараты, должны информировать пациентов о рисках, в том числе правовых, особенно, если в состав лекарств входят психотропные вещества.

"Мы должны построить законодательство так, чтобы пациенты получали необходимые препараты", - отметил президент Лиги защиты пациентов.

В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Кремль озабочен ситуацией с задержанием матери больного ребенка и намерен напомнить Минздраву о необходимости наведения порядка в системе оборота медикаментов для паллиативной помощи. Он напомнил, что тема оборота наркотических медицинских средств затрагивалась на "Прямой линии с Владимиром Путиным".

ТАСС запросил комментарий по теме Минздрава и Росздравнадзора.