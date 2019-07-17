Застрявшие в Салониках россияне вылетели в Волгоград

АФИНЫ, 17 июля. /ТАСС/. Борт с россиянами, которые из-за технических неисправностей лайнеров не смогли во вторник вечером отправиться по расписанию в Волгоград из Салоник, вылетел в Волгоград в среду днем. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС по телефону генеральный консул России в Салониках Александр Щербаков.

"По информации принимавшей их компании Mouzenidis Travel, самолет вылетел", - сказал генконсул.

"Ситуация была сложной, - признал дипломат. - Но на предоставленный борт все сели, все улетели".

Ранее генконсул сообщил, что вылет рейса EL 960 греческой компании Ellinair по маршруту Салоники - Волгоград должен был состояться во вторник в 23:40.

"Когда пассажиры уже проследовали на борт, было сообщено, что у самолета имеются технические неполадки. Пассажиров попросили выйти из лайнера. Был предоставлен новый, запасной самолет. Пассажиры заняли в нем свои места, но вдруг последовало объявление, что и там есть технические неисправности, и еще раз пассажиры были высажены с борта", - сказал Щербаков.

По словам Щербакова, после этого ситуация начала выходить из-под контроля. "Наши сограждане стали предъявлять - к сожалению, очень агрессивно - претензии в адрес как сотрудников компании Mouzenidis, которой принадлежит компания Ellinair и которые отвечали за вылет, и к полиции. Последовали даже некоторые агрессивные действия со стороны ряда российских граждан в отношении полицейских. Полиция приняла свои меры, но, как нас заверяют, такие меры, которые никак не выходили за рамки полномочий полиции", - пояснил генконсул.

Компания Mouzenidis предложила всем пассажирам этого рейса отправиться в гостиницу "Гранд отель", где им были предоставлены горячее питание и номера в ожидании вылета.