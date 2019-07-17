СМИ: инвесторы подали иск к компании Vale из-за последствий прорыва дамбы в Бразилии

ТАСС, 17 июля. Группа инвесторов направила иск против бразильской горнодобывающей компании Vale в Рыночную арбитражную палату - негосударственный орган для рассмотрения споров, который действует в крупнейшей южноамериканской стране. Об этом сообщила в среду на своем сайте газета Valor Econômico .

По информации издания, истцы намерены добиться компенсации убытков, понесенных из-за прорыва в январе 2019 года принадлежавшей компании дамбы. В качестве основного аргумента они приводят тот факт, что Vale не уведомила их о риске прорыва дамбы, в связи с чем они не смогли адекватно оценить целесообразность финансовых вложений в эту компанию. Другие детали иска не разглашаются.

К настоящему моменту к заявлению присоединились более 30 инвесторов, но до начала рассмотрения процесса их число может возрасти. По информации Valor Econômico, ранее аналогичное разбирательство затеяли в США зарубежные инвесторы Vale.

25 января в муниципалитете Брумадинью произошел прорыв принадлежащей Vale дамбы, сдерживавшей воду с отходами металлургической промышленности. Грязевые потоки затопили административные здания компании и дома жителей. В результате погибли 248 человек, еще 22 продолжают числиться пропавшими без вести. Руководство Vale объявило о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений по соображениям безопасности.

9 июля суд штата Минас-Жерайс обязал Vale компенсировать весь ущерб от прорыва дамбы в Брумадинью. По мнению судьи, он "не ограничивается человеческими жертвами", но также "касается окружающей среды и [последствий для] экономической деятельности в пострадавших регионах".