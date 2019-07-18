Началось строительство канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ

ТАСС, 18 июля. Работы по строительству трансграничной канатной дороги между Россией и Китаем начались в четверг. Официальная церемония состоялась на барже, закрепленной на середине пограничной реки Амур между российским городом Благовещенском и китайским Хэйхэ, сообщает корреспондент ТАСС.

На мероприятии присутствовали губернатор Амурской области Василий Орлов, первый заместитель председателя Народного правительства провинции Хэйлунцзян Ли Хайтао, мэр города Благовещенск Валентина Калита, председатель Народного правительства города Хэйхэ Ма Ли, представители инвесторов и подрядчиков.

"У нас сегодня замечательный день: мы даем старт строительству канатной дороги - это очень важный проект для наших городов. Он значительно увеличит объем взаимного туристического обмена. Этот проект станет визитной карточкой наших городов, и я желаю этому проекту успеха", - отметил на церемонии Орлов.

После приветствия официальных лиц был дан старт строительству. На российском и китайском берегах Амура состоялась заливка первого куба бетона в основание будущих терминалов.

О канатной дороге

Власти области и группа компаний "РЕГИОН" (инвестор строительства) объявили 16 июля о начале строительства канатной дороги протяженностью 973 м над рекой Амур между Россией и Китаем. Проект включает канатную дорогу и четырехэтажную терминальную станцию на площади 4,9 га. Стоимость объекта более 3,5 млрд рублей. Завершить объект намечено во второй половине 2022 года.

Планируется, что канатная дорога будет состоять из четырех линий и работать по маятниковому принципу, как фуникулер. Пропускная способность дороги - 457 человек в час. Планируемый ежегодный поток пассажиров к 2024 году составит 1 млн человек. С помощью проложенного над водой троса попасть в соседнюю страну можно будет за шесть минут.

Межправительственное соглашение о возведении канатной дороги между двумя государствами было подписано в 2015 году. В 2018 году был определен инвестор строительства с российской стороны.