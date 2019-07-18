Выставки в память о жертвах теракта в школе Беслана пройдут в семи регионах России

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 июля. /ТАСС/. Проект "Помнить, чтобы жить" по увековечению памяти о трагических событиях 1-3 сентября 2004 года в школе города Беслан будет реализован в семи регионах страны благодаря президентскому гранту. В частности, будет создана передвижная выставка с картинами и фотографиями, сообщила ТАСС Анета Гадиева - сопредседатель комитета "Матери Беслана", который занимается реализацией проекта.

"Проект направлен на увековечение памяти о трагических событиях 1-3 сентября 2004 года в школе, жертвах теракта и павших бойцах спецподразделений "Альфа" и "Вымпел". В течение года мы проведем в семи субъектах страны выставки, лекции, круглые столы, а также создадим архив с документацией по теракту", - сказала Гадиева.

Передвижная выставка будет состоять из примерно 100 картин и фотографий, посвященных трагическим событиям. Она пройдет во Владикавказе и районах республики, а также в Кабардино-Балкарии, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Москве, Санкт-Петербурге и Волгограде.

Также в рамках проекта планируется сбор информации о событиях в школе Беслана, после чего документы будут оцифрованы и выставлены на сайте комитета "Матери Беслана". Запланированы и круглые столы, лекции, направленные на сохранение памяти о событиях и предупреждение террористической угрозы.

"Мы также в рамках проекта вновь хотим поднять вопрос о необходимости разработки законопроекта об увековечении памяти жертв терактов совместно с государственными структурами и общественными организациями. Общественность будет информироваться о начале, ходе и итогах реализации проекта с помощью нашего сайта", - пояснила сопредседатель комитета.

Проект получил грант в размере 2,8 млн рублей. Он будет реализовываться при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы № 1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.