Число пострадавших от отравления в детском лагере в Крыму увеличилось до 57

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Еще один ребенок из детского лагеря "Лучистый" госпитализирован в инфекционное отделение Евпаторийской городской больницы. Таким образом, количество пострадавших увеличилось до 57, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым.

Ранее в Минздраве Крыма сообщали, что всего с отравлением госпитализированы 56 человек.

"Он находится в состоянии средней степени тяжести. Всего госпитализировано 57 человек (52 ребенка, 5 вожатых). По состоянию на 08:00 18 июля выписка пациентов, поступивших из лагеря "Лучистый", не осуществлялась", - сообщили в региональном Минздраве.

Ранее Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовные дела по факту отравления детей в лагере. Прокуратура Крыма начала проверку по соблюдению санитарных норм. Эпидрасследование причин возникновения очага проводит межрегиональное управление Роспотребнадзора.

Директор татарстанского республиканского центра "Черноморец" Евгений Ветров, который организовал поездку, в четверг заявил ТАСС, что все пострадавшие идут на поправку. Ранее он сообщал, что всех детей планируется выписать в пятницу.

По результатам обследования первых заболевших установлено, что возбудителем является норовирус. В пресс-службе Министерства по делам молодежи Татарстана сообщили, что установлена предположительная причина отправления - им стал салат.