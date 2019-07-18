Приложение для смартфонов в помощь иностранным туристам выпустили в Камбодже

ХАНОЙ, 18 июля. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Министерство туризма Камбоджи выпустило специальное приложение для смартфонов, призванное помочь посещающим королевство иностранным гостям заранее спланировать свой маршрут, лучше сориентироваться на месте и максимально эффективно и интересно провести время в поездке по стране. Программа Kingdom of Wonder - "Королевство чудес", работающая на операционных системах iOS и Android, была в среду официально представлена на презентации в главном туристическом городе Камбоджи Сиемреапе и теперь доступна для скачивания в App Store и Google Play.

Приложение, как рассказал министр туризма Камбоджи Тхон Кхонг, представляет собой универсальный путеводитель по Камбодже. Оно снабдит туристов всей необходимой практической информацией, связанной с организацией поездки сюда, расскажет о местных климатических, культурных и языковых особенностях. В разделе достопримечательностей пользователи смогут узнать о наиболее известных и популярных у туристов местах для посещения в королевстве, а также увидеть карты и фотографии туристических маршрутов.

В 2018 году Камбоджа приняла у себя 6,2 млн иностранных гостей, что вывело ее на 7-ю позицию в списке самых посещаемых туристами стран Юго-Восточной Азии. Согласно планам развития туристической сферы, начиная с 2020 года, количество приезжающих в королевство должно достичь отметки не менее 7 млн человек в год. Для того, чтобы повысить туристическую привлекательность в глазах иностранцев власти королевства, как рассказали в министерстве туризма, уделяют самое пристальное внимание улучшению качества предлагаемых гостям из-за рубежа турпродуктов и услуг, а также совершенствованию инфраструктуры отрасли.

Главной достопримечательностью Камбоджи считается расположенный в Сиемреапе всемирно известный древний храмовый комплекс Ангкор-Ват. Этот исторический памятник, включенный в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, ежегодно посещают порядка 2,5 млн иностранных туристов и не менее 5 млн местных жителей. Кроме Ангкор-Вата и еще нескольких древних храмов, которые будут интересны любителям познавательных путешествий, Камбоджа также располагает великолепными возможностями для пляжного отдыха. Побережье ее приморского города Сиануквиль из года в год включается авторитетными изданиями о туризме в число лучших пляжей мира.