Воронежский губернатор предложил провести в 2020 году форум молодежи Союзного государства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предложил в 2020 году провести в Воронеже молодежный форум "Молгород", посвятив его дружбе и сотрудничеству молодежи Союзного государства. Об этом он сообщил на встрече спикера Совфеда Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с руководителями регионов РФ и Белоруссии.

"В Воронеже проводится ежегодный молодежный образовательный форум "Молгород", собирающий около 400 активных молодых людей, в том числе и из других стран. В июле 2020 года будем рады видеть на нем гостей из Беларуси, а сам форум посвятить сотрудничеству и дружбе молодежи из нашего Союзного государства", - сказал Гусев.

Он добавил, что в Воронеже с 2011 года проводится международный Платоновский фестиваль искусств, а с 2013 года - студенческий "Турнир трех наук", который придумали в Воронежском государственном университете.

"Мы приглашаем ваших артистов, исполнителей для участия в нашем Платоновском фестивале <...> Также приглашаем молодежные команды Белоруссии на "Турнир трех наук" показать свои знания физики, химии, биологии. В этом году в нем впервые примут участие пять команд из зарубежных вузов. При этом зарубежные команды подают заявки сразу на финал, без отборочного этапа", - отметил губернатор Воронежской области.

Гусев также предложил провести совместные памятные мероприятия к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. "Объединить эти совместные мероприятия к 75-летию Победы можно, например, фигурой уроженца Беларуси, города Гомеля, генерала Лизюкова, который участвовал в обороне белорусской и воронежской земли", - сказал Гусев.