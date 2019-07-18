Госдума увеличила штрафы за нарушение режима труда и отдыха водителей

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающих санкции за нарушение режима труда и отдыха водителей, а также правил установки тахографов.

На данный момент в КоАП прописано: если водитель сам нарушает установленный режим, то это грозит ему штрафом до трех тысяч рублей. Данная статья была существенно переработана. Теперь в кодексе будет прописано, что несоблюдение установленных нормативными актами норм времени отдыха повлечет за собой штраф для водителя в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб., для должностных лиц - от 7 тыс. до 10 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей - от 15 тыс. до 25 тыс. руб., для юрлиц - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. Уточняется, что юридические и должностные лица будут нести ответственность в том случае, если установленный ими режим работы водителей не соотносится с нормативными актами РФ.

Кроме того, согласно принятому закону, управление транспортным средством без тахографа или с нарушением установленных требований к его использованию, за исключением случаев поломки аппарата уже во время поездки, влечет за собой штраф для водителей в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (сейчас от 1 тыс. до 3 тыс. рублей). Для должностных лиц, допустивших выпуск машины без тахографа на линию, законом предусмотрен штраф в размере от 7 тыс. до 10 тыс. рублей (сейчас от 5 тыс. до 10 тыс. рублей), для ИП - от 15 тыс. до 25 тыс. рублей, для юрлиц - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

"Мы усиливаем административную ответственность за выход на маршрут транспорта без тахографа или со сломанным, отключенным тахографом. В обязательном порядке тахографами должны быть оборудованы, например, все междугородние автобусы или большегрузные фуры", - указывал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в первую очередь вводится ответственность для владельцев транспортных компаний.

Закон должен вступить в силу с 1 ноября 2019 года.