Прокуратура предлагает обязать следствие согласовывать ходатайства об аресте до суда

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Прокуратура предлагает обязать следователей согласовывать с надзорным ведомством ходатайства об аресте подозреваемых перед их передачей в суд. Об этом сообщил начальник правового управления Генеральной прокуратуры РФ Артур Завалунов в ходе круглого стола в Совете Федерации на тему "Совершенствование механизма избрания и продления заключения под стражу, залога и иных мер пресечения".

"Оптимальным решением, нам кажется, будет дать прокурору право согласовывать ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей до поступления этого ходатайства в суд. Указанная новелла будет развитием права прокурора ставить вопрос перед судом о продлении ареста в том случае, когда дело уже поступило в суд с обвинительным заключением", - сказал представитель надзорного ведомства.

По его словам, именно у прокурора есть возможность в соответствии с законом ознакомиться с материалами дела до рассмотрения судом ходатайства следствия об аресте и сделать вывод о законности или незаконности просьбы следователя об аресте.

Завалунов посетовал на снижение роли прокурора в современном уголовном процессе на стадии возбуждения уголовного дела и избрании меры пресечения. "Когда в 2007 году было заявлено о разграничении следствия и надзора, произошла подмена прокурорского надзора за уголовным делом внутриведомственным контролем, и следователь попал в зависимость от руководителя следственного органа. Осуществляя уголовное преследование, прокурор лишен права возбуждать уголовные дела", - подчеркнул представитель прокуратуры. По его мнению, для более справедливого и эффективного расследования уголовного дела значение прокуратуры в этом процессе необходимо повысить.