Суд на Кубани отменил решение о сносе самостроя в Сочи

КРАСНОДАР, 18 июля. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд отменил постановление, по которому администрация Сочи добилась сноса жилого комплекса "Арт Лайт Сити" в Имеретинской низменности, изначально введенного в эксплуатацию по решению суда как законный строительный объект, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Это первая в практике отмена решения суда апелляционной инстанции, на основании которой в Сочи не смогут снести самострой.

"Отказать в восстановлении срока обжалования администрации Сочи", - сказал судья.

Адвокат Галина Волошенко, представляющая интересы 24 владельцев помещений в "Арт Лайт Сити" пояснила ТАСС по итогам заседания суда, что автоматически отменяется решение апелляционной инстанции об отмене постановления, которым комплекс был признан законным объектом строительства, оно опять вступает в законную силу. "То есть за застройщиком и владельцами снова признаются права собственности на реконструированный объект строительства. Таким образом, в Адлерском районном суде возобновят слушания дела о сносе комплекса по иску администрации Сочи, но на основании вынесенного сегодня решения в его удовлетворении будет отказано", - сказала адвокат. Волошенко добавила, что далее будет представлять в судах разных инстанций интересы владельцев помещений в других самостроях в Сочи.

Власти Сочи год добиваются отмены решений судов, которые узаконили ввод в эксплуатацию домов, построенные с нарушениями, в том числе комплекса "Арт Лайт Сити". Он построен как гостиничный и был введен в эксплуатацию по суду в 2017 году. Спустя год мэрия добилась его сноса, так как удалось восстановить срок обжалования решения суда о вводе зданий. Ранее Краснодарский краевой суд направил на пересмотр постановление о восстановлении срока обжалования администрацией Сочи, на основании которого было отменено решение о признании дома законным.

Как избежать сноса

Ранее администрация города Сочи составила список из 25 незаконно возведенных домов, которые могут избежать сноса, если будут соответствовать нормам безопасности и удастся заключить по ним мировые соглашения. Волошенко сообщила, что владельцев квартир в самостроях в Сочи с этим списком еще не ознакомили.

В пресс-службе мэрии Сочи ТАСС уточнили, что список объектов находится на согласовании в правоохранительных органах и надзорных ведомствах и будет обнародован после утверждения этими структурами.

Волошенко добавила, что включение "Арт Лайт Сити" в этот список, учитывая ход судебных разбирательств, является преждевременным, так как дольщики намерены сохранить этажность комплекса в полном объеме на основании решения суда, которым он был признан законным объектом строительства.

История решения о сносе самостроя

В 2016 году администрация Сочи выдала разрешение на строительство комплекса "Арт Лайт Сити" - шести трехэтажных зданий. Фактически же было возведено восемь пятиэтажек, застройщик пытался узаконить их через Адлерский районный суд в 2017 году под видом реконструкции. Суд решил сохранить объект в измененном виде, власти подали апелляцию в Краснодарский краевой суд, который в октябре 2018 года отменил решение Адлерского суда. В феврале 2019 года администрация города подала иск об изъятии земельного участка и о сносе зданий комплекса.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что около 30% жителей Кубани, приобретавших квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях. Власти инициировали снос данных объектов. По итогам 2018 года снесены 372 строения, в том числе 101 в Краснодаре и 152 в Сочи, в 2019 году сносу в Сочи подлежат 54 здания. Часть самостроев ранее была узаконена, а по новому решению судов подлежит сносу.