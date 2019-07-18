Госдума приняла законопроект об ужесточении наказания за подделку документов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в третьем, заключительном чтении поправки в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях РФ, ужесточающие ответственность за подделку документов.

Первым проектом закона увеличиваются с двух до трех лет сроки ограничения или лишения свободы, а также принудительных работ за подделку паспорта гражданина или удостоверения личности "в целях их использования или сбыт таких документов".

Одновременно устанавливается наказание за приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта, а также за использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения, штампов, печатей или бланков. За совершение этих преступлений предусматривается ограничение или лишение свободы, либо принудительные работы на срок до одного года. Корреспондирующие изменения вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Другим законопроектом ужесточается административная ответственность за нарушение порядка изготовления, использования, хранения или уничтожения бланков, печатей либо иных носителей изображения государственного герба РФ. Штрафные санкции в этих случаях возрастут с действующих 500-1000 рублей до 1000-3000 рублей. Одновременно вводятся штрафы в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей за повторное совершение таких правонарушений.

Также ужесточается наказание за представление заведомо ложных сведений для получения общероссийского и заграничного паспортов. Для граждан размер штрафа увеличивается до 3-5 тыс. рублей, для должностных лиц - до 5-10 тыс. рублей. Сейчас штрафы по этой статье составляют от 100 до 300 рублей и от 500 рублей до 1 тыс. рублей соответственно.