Дума поддержала во II чтении закон о статусе ветерана для дагестанских ополченцев

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг поддержала во втором чтении законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий ополченцам из Дагестана, сражавшимся против боевиков в 1999 году. Документ принят с учетом поправок, которые дают им право на ежемесячные выплаты и материальные льготы.

К ветеранам боевых действий приравниваются "лица, принимавшие участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций". Автором инициативы выступил депутат-единоросс Умахан Умаханов.

Принятый 11 июля в первом чтении законопроект предусматривал, что ветеранам - ополченцам Дагестана будут предоставлены лишь нематериальные льготы, в том числе преимущество при приеме в жилищные и гаражные кооперативы. Затем фракция "Единая Россия" подготовила и внесла поправку, предоставляющую им и материальные льготы, в первую очередь ежемесячные выплаты. "Мы переносим [эту категорию] в другой раздел закона ["О ветеранах"] и приравниваем к участникам боевых действий. Им будет установлена ежемесячная денежная выплата и ряд льгот, которые положены данной категории: льготы по ЖКХ и прочие", - пояснил ТАСС один из авторов поправки, первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Депутаты поправку поддержали.

Другая принятая поправка дает право на статус инвалида боевых действий и соответствующие материальные льготы ополченцам, получившим ранения, контузии или увечья во время службы в отрядах самообороны Дагестана. Таким образом, измененная редакция законопроекта предусматривает широкий перечень мер соцподдержки, в том числе льготы по пенсионному обеспечению, компенсацию расходов на оплату жилых помещений в размере 50%, обеспечение жильем ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 20 июня поручил приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, которые сражались с боевиками на Северном Кавказе. Во время программы ветераны дагестанского села Ботлих обратились к главе государства с жалобой, что у ополченцев, давших отпор боевикам, нет статуса участников боевых действий на Северном Кавказе.

В августе и сентябре 1999 года вооруженные бандформирования вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский район республики. Тогда российским войскам в борьбе с боевиками помогли местные жители - ополченцы.