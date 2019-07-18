Twitter по требованию Роскомнадзора удалил оскорбляющее россиян сообщение

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Социальная сеть Twitter по требованию Роскомнадзора удалила нецензурное сообщение с оскорблением жителей РФ, сообщила пресс-служба ведомства.

"В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ ограничить доступ к одной из URL в социальной сети Twitter. Указанная страница содержала нецензурное оскорбление народа России, - говорится в сообщении. - В адрес социальной сети направлено уведомление о внесении данной страницы в единый реестр запрещенной информации, после чего нецензурная реплика была удалена администрацией Twitter".