Сотрудники автосервиса в Москве угнали Hummer, который им сдали в ремонт

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Двое сотрудников московского автосервиса угнали дорогостоящий автомобиль Hummer H2 после того, как хозяин машины сдал ее в ремонт. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Мужчина сдал свой Hummer H2 в автосервис, расположенный на ул. Олений Вал в Москве. Через какое-то время ему пришло смс-сообщение, что эта машина несанкционированно передвигается по Москве. Владелец дорогостоящей иномарки обратился в полицию, и вскоре сотрудники ГИБДД остановили его автомобиль на Берсеневской набережной у театра Эстрады. Угонщики были задержаны", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка полиции ТАСС подтвердили факт инцидента, не уточнив подробности. "17 июля вечером в полицию поступило заявление от владельца Hummer H2 о его угоне. Принятыми мерами автомобиль был найден на Берсеневской набережной. По факту произошедшего начата доследственная провека", - сказали в полиции.