Власти Москвы подали иск к Зурабу Церетели на 55 млн рублей

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Департамент городского имущества Москвы подал иск к президенту Российской академии художеств, народному художнику СССР Зурабу Церетели на 55 млн рублей. Об этом говорится в карточке в электронной картотеке на сайте Арбитражного суда Москвы.

Из информации на сайте следует, что иск поступил 15 июля. Основания исковых требований не уточняются.

Комментарием Церетели или его представителей ТАСС пока не располагает.

Это не первое исковое требование к президенту Российской академии художеств. В прошлом году Замоскворецкий суд Москвы взыскал с Церетели более 530 тыс. рублей в пользу префектуры Западного административного округа (ЗАО) Москвы, которая снесла незаконные пристройки к принадлежащим ему мастерским. Соответствующее решение было размещено на сайте суда.

Из материалов дела следовало, что префектура округа за свой счет снесла самовольные пристройки к мастерским Церетели на Брянской улице. Согласно закону, сносить постройки и оплачивать эти работы должен сам ответчик, но он отказался это делать.