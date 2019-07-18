Крымский мост украсят светодиодами цветов российского флага

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Диоды белого, синего и красного света появятся на центральных пролетах Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.

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"Главный участок - фарватерный - оснащается архитектурной подсветкой: он будет "раскрашен" в цвета триколора после запуска железной дороги. Подсветка охватит и пролеты, примыкающие к аркам. В целом длина участка, который будет подсвечен, более километра", - говорится в сообщении.

Красные и синие диоды уже установили на железнодорожной и автодорожной арках соответственно.

"Это монохромная статичная подсветка. Белые диоды сейчас закрепляем на опорах, которые держат судоходные пролеты. Идет монтаж и настройка магистральных щитов", - приводятся в сообщении слова ведущего инженера производственно-технического отдела подрядной организации Дмитрия Иванова.

Крымский мост протяженностью 19 км - самый длинный в России и Европе - связал полуостров с другими регионами России. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года. Строительство железнодорожной части моста и подходов к нему завершится до конца года.