Путин: Россия прорабатывает вопрос выделения бюджетных мест в вузах для граждан Белоруссии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. РФ прорабатывает вопрос создания дополнительных бюджетных мест в вузах для граждан Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин.

"С российской стороны прорабатывается возможность выделения дополнительных бюджетных мест для граждан Белоруссии в наших университетах", - сказал Путин, выступая на VI форуме регионов России и Белоруссии.

"Для упрощения поступления белорусских абитуриентов в 2020 году планируется проведение в Минске единого государственного экзамена. Впоследствии такая практика может быть распространена и на другие города Белоруссии, разумеется по согласованию с руководством Белоруссии и профильными ведомствами обеих стран", - добавил президент РФ.