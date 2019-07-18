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Путин: Россия прорабатывает вопрос выделения бюджетных мест в вузах для граждан Белоруссии

В Минске в 2020 году для упрощения поступления проведут ЕГЭ, рассказал президент
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. РФ прорабатывает вопрос создания дополнительных бюджетных мест в вузах для граждан Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин.

"С российской стороны прорабатывается возможность выделения дополнительных бюджетных мест для граждан Белоруссии в наших университетах", - сказал Путин, выступая на VI форуме регионов России и Белоруссии.

"Для упрощения поступления белорусских абитуриентов в 2020 году планируется проведение в Минске единого государственного экзамена. Впоследствии такая практика может быть распространена и на другие города Белоруссии, разумеется по согласованию с руководством Белоруссии и профильными ведомствами обеих стран", - добавил президент РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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