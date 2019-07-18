После гибели худрука ТЮЗа в Саратове возбудили дело о нарушении охраны труда

САРАТОВ, 18 июля. /ТАСС/. Гострудинспекция Саратовской области возбудила административное дело по факту нарушения норм охраны труда в ТЮЗе, художественный руководитель которого Юрий Ошеров упал со сцены во время репетиции и впоследствии умер от полученных травм. Об этом ТАСС сообщили в четверг в ведомстве.

"Завершено расследование несчастного случая, приведшего к гибели Юрия Ошерова. В отношении юридического лица ГАУК "ТЮЗ Киселева" принято решение о возбуждении административного производства по статье 5.27.1 КоАП РФ, то есть по факту нарушения правил охраны труда", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что Ошеров провалился в техническую "яму" между кулисами и сценой, не имеющую защитных ограждений. По мнению комиссии, виновны в их отсутствии директор театра и начальник монтажного цеха.

"Материалы расследования будут переданы в органы следствия для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении виновных должностных лиц", - добавила собеседница агентства.

Ошеров был госпитализирован 17 июня в тяжелом состоянии после падения в оркестровую яму на репетиции и умер через 10 дней не приходя в сознание.

Юрий Петрович Ошеров родился в 1942 году. Главным режиссером Саратовского ТЮЗа он был назначен в 1995 году, с 2007 года являлся художественным руководителем театра. Саратовский ТЮЗ - старейший в мире профессиональный театр для детей, он открылся 4 октября 1918 года.