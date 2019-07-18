Закон о выкупе договоров долевого строительства поможет Кубани достроить сложные объекты

КРАСНОДАР, 18 июля. /ТАСС/. Принятый в четверг Госдумой закон об упрощении выкупа договоров долевого строительства у банкротов поможет завершить на Кубани, в одном из регионов, где больше всего долгостроев и обманутых дольщиков, самые сложные инвестиционно непривлекательные объекты. Такое заявление сделал ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В четверг Госдума приняла закон об упрощении выкупа договоров долевого строительства у банкротов. Закон упрощает механизм финансирования Фондом защиты прав дольщиков за счет бюджетных средств мероприятий по завершении строительства, осуществляющихся путем заключения договоров участия в долевом строительстве.

"Это важнейший закон для края, который мы очень ждали. Он позволит серьезно продвинуться в решении проблемы обманутых дольщиков, завершить самые сложные долгострои. В регионе сейчас около 40 инвестиционно непривлекательных объектов, на достройку которых не удается найти застройщиков. До сегодняшнего дня у нас были связаны руки, и мы не могли направлять бюджетные деньги на их завершение", - сказал глава региона.

Он подчеркнул, что на протяжении нескольких лет на региональном уровне на Кубани принимались все возможные меры для решения проблемы долгостроев, среди которых принятый ранее краевой закон, позволяющий предоставлять землю без торгов застройщикам, завершающим долгострои.

Краснодарский край находится на втором месте среди регионов РФ по числу проблемных объектов долевого строительства: сроки исполнения обязательств нарушены застройщиками на 225 объектах долевого строительства в регионе, 72 из них внесены в региональный реестр. Депутаты на Кубани приняли поправки, позволяющие финансировать завершение строительства из бюджета региона, в 2019 году на эти цели будет направлено 1,5 млрд рублей. Также власти Краснодарского края создадут государственную компанию, которая в дальнейшем достроит самые проблемные дома региона.

Положительные шаги

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту интересов участников долевого строительства в случае банкротства застройщика. Он предусматривает выплаты гражданам по договорам участия в долевом строительстве по тем объектам, которые не завершены, а также предоставляет возможность использовать премии страховщиков по действующим договорам долевого участия для завершения проблемных объектов.

Депутат законодательного собрания Краснодарского края Евгения Шумейко пояснила ТАСС, что благодаря этим мерам все проблемные объекты на Кубани будут завершены и сданы в эксплуатацию в течение трех лет.

"Также были внесены существенные изменения в закон о Фонде защиты прав участников долевого строительства, который получит порядка 15 млрд дополнительных средств за счет перечисления премии страховщиков по действующим договорам долевого участия. Имея такой инструмент, как региональный фонд и поддержку Фонда защиты дольщиков, мы сможем оказывать реальную помощь людям, которые годами, а иногда и десятками лет ждут сдачи своих домов. Это тысячи дольщиков, для которых новая НКО и средства бюджета - единственная надежда ", - сказала Шумейко.

Она пояснила, что сумма, которая будет выделана региону из федерального бюджета на завершение объектов, будет определена после утверждения федерального реестра долгостроев, власти региона внесут в него все недостроенные многоквартирные дома. Депутат краевого заксобрания рассказала ТАСС, что с 2014 года в регионе осуществлялись значительные отчисления страховикам в соответствии с большими объемами строительства на Кубани, доля региона в общем объеме этих отчислений в стране составляет порядка одной четверти. "Кроме того, поправки позволяют фонду защиты вмешиваться в дела о банкротстве, а жилищно-строительные кооперативы по новым нормам смогут претендовать на государственную поддержку в достройке объекта", - резюмировала она.