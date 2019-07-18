В ФБР считали, что Трамп знал о выплате экс-порноактрисе за молчание о связи с ним

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФБР полагали, что Дональд Трамп, являющийся сейчас президентом США, перед выборами 2016 года участвовал в обсуждении плана, предполагавшего выплату десятков тысяч долларов за молчание экс-порноактрисе Стефани Клиффорд, которая утверждала, что вступала с ним в интимную связь. Об этом свидетельствуют документы, поступившие в четверг в электронную базу федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.

Речь идет о ранее являвшихся засекреченными материалах, которые касаются разбирательства по делу бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна. Он отбывает в настоящее время тюремное заключение за ряд преступлений, в том числе выплату крупной суммы за молчание женщинам, утверждавшим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь. Одной из них была Клиффорд. Коэн заявлял, что действовал по поручению Трампа, он это отрицает.

Среди рассекреченных документов - показания сотрудника ФБР, который участвовал в расследовании. Он отмечает, что в октябре 2016 года получил информацию о серии телефонных звонков. Коэн, в частности, звонил адвокату Клиффорд, предположительно, чтобы обсудить выплату ей денег за молчание. Незадолго до этого и вскоре после Коэн беседовал по телефону с Трампом, а также с Хоуп Хикс, являвшейся в то время помощницей кандидата в президенты.

Сотрудник ФБР констатировал на основе имеющихся у него данных, что "как минимум часть этих контактов касалась необходимости не позволить Клиффорд выступить с публичными заявлениями" о связях с Трампом. Указанные лица также обменивались текстовыми сообщениями и электронными письмами в данный период.

Коэн в декабре 2018 года был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США. Нарушение правил финансирования выразилось в нецелевом использовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Их часть была выплачена за молчание двум женщинам, утверждающим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь. Речь идет о Клиффорд, а также бывшей фотомодели Карен Макдугал.

Коэн утверждал, что Трамп лично распорядился о выплатах и при этом осознавал незаконность своих действий. В декабре 2018 года член юридического комитета нижней палаты Конгресса Джерролд Надлер заявил, что американские законодатели будут вправе начать процедуру импичмента в отношении президента, если будет доказано, что тот лично отдал распоряжение Коэну заплатить Клиффорд и Макдугал за молчание.