Билл Гейтс и Мишель Обама возглавили рейтинг самых почитаемых общественных деятелей

ЛОНДОН, 18 июля. /ТАСС/. Предприниматель, основатель компании Microsoft Билл Гейтс и бывшая первая леди США Мишель Обама возглавили рейтинг общественных и государственных деятелей, которые вызывают наибольшее восхищение у людей всего мира. Об этом свидетельствуют данные опубликованного в четверг опроса социологической службы YouGov, участие в котором в этом году приняли более 42 тыс. человек из 41 страны.

Таким образом, в рейтинге среди женщин Мишель Обама потеснила с первого места американскую актрису, режиссера и посла доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Анджелину Джоли, которая заняла третью строчку, попутно уступив вторую позицию своей соотечественнице телеведущей Опре Уинфри. Пятерку женского рейтинга замкнули королева Великобритании Елизавета II и британская актриса Эмма Уотсон.

Среди мужчин на втором месте расположился бывший президент США Барак Обама (2009-2017), на третьем - актер Джеки Чан. Четвертая строчка рейтинга осталась за председателем КНР Си Цзиньпином, а пятая - за основателем китайской корпорации Alibaba Джеком Ма.

Президент России Владимир Путин занял 10 строчку рейтинга, а его американский коллега Дональд Трамп - 14. Уважением среди респондентов также пользуются такие политики, как премьер-министр Индии Нарендра Моди (6) и президент Турции Тайип Эрдоган (19). Футболисты Криштиану Роналду (7) и Лионель Месси (9) оказались единственными спортсменами в рейтинге.

В топ-10 женского рейтинга попали супруга председателя КНР Пэн Лиюань (7), экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон (8) и американская певица Тейлор Свифт (10), а в топ-20 - канцлер ФРГ Ангела Меркель (12), премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (18) и первая леди США Меланья Трамп (19).