Путин пообещал Mercedes мальчику из Тулуна

ТУЛУН /Иркутская область/, 19 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пункте временного размещения пострадавших от паводка пообщался с мальчиком Димой и пообещал подарить ему радиоуправляемый Mercedes.

"Владимир Владимирович, у нас здесь есть Дима. Он очень хотел с вами поговорить. Он очень вас ждал", - обратилась у президенту одна из участниц встречи. "Дима, что ты хотел меня спросить?" - тут же отреагировал Путин, найдя среди собравшихся мальчика.

Ребенок рассказал, что очень хочет машинку на пульте управления. "Машинку хочешь?" - переспросил президент. Взрослые шепотом начали подсказывать ребенку, чтобы тот подробнее рассказал о своей мечте.

"Дима, машинка тебе будет. Ты какую хочешь? Mercedes? Я постараюсь", - пообещал глава государства.