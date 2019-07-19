{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паводок в Иркутской области

Путин пообещал Mercedes мальчику из Тулуна

Речь идет о детской машинке на пульте управления

ТУЛУН /Иркутская область/, 19 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пункте временного размещения пострадавших от паводка пообщался с мальчиком Димой и пообещал подарить ему радиоуправляемый Mercedes.

"Владимир Владимирович, у нас здесь есть Дима. Он очень хотел с вами поговорить. Он очень вас ждал", - обратилась у президенту одна из участниц встречи. "Дима, что ты хотел меня спросить?" - тут же отреагировал Путин, найдя среди собравшихся мальчика.

Ребенок рассказал, что очень хочет машинку на пульте управления. "Машинку хочешь?" - переспросил президент. Взрослые шепотом начали подсказывать ребенку, чтобы тот подробнее рассказал о своей мечте.

"Дима, машинка тебе будет. Ты какую хочешь? Mercedes? Я постараюсь", - пообещал глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
В Чувашии предусмотрели почти 800 млн рублей на пособия многодетным семьям в 2019 году
Ежемесячные денежные выплаты получат семьи, чей доход не превышает величину прожиточного минимума в регионе
Читать полностью