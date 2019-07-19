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Меркель заверила, что состояние здоровья позволяет ей исполнять полномочия канцлера

Глава правительства ФРГ также выразила надежду на то, что после истечения срока ее полномочий "будет другая жизнь"

БЕРЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что состояние здоровья позволяет ей исполнять полномочия главы правительства ФРГ. Об этом она заявила в пятницу на пресс-конференции в Берлине.

"Вы меня уже давно знаете, я могу выполнять свои задачи", - сказала Меркель, добавив, что понимает, почему журналисты осведомляются о состоянии ее здоровья.

Меркель отметила, что в 2021 году заканчивается срок исполнения полномочий канцлера, и выразила надежду на то, что "потом будет другая жизнь".

10 июля канцлер в очередной раз испытала приступ дрожи на официальном мероприятии - во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. До этого подобное произошло с главой кабмина 18 июня, когда она принимала президента Украины Владимира Зеленского. Канцлер неожиданно для всех во время исполнения национальных гимнов начала испытывать сильную дрожь. 27 июня аналогичная история с Меркель произошла во время приема у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

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Меркель, АнгелаГермания
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