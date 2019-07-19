В Чувашии предусмотрели почти 800 млн рублей на пособия многодетным семьям в 2019 году

ЧЕБОКСАРЫ, 19 июля. /ТАСС/. Власти Чувашии предусмотрели в республиканском бюджете 793,6 млн рублей на предоставление ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего и последующих детей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба республиканского правительства.

"В 2019 году на предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего и последующих детей предусмотрено 793,6 млн рублей. В июле текущего года пособие получили 3814 жителей республики на сумму около 41 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ежемесячные денежные выплаты предоставляются семьям, чей доход не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Чувашии. Ранее глава республики Михаил Игнатьев заявил, что в настоящее время в Чувашии проживают почти 12 тыс. 800 многодетных семей. По сравнению с 2012 годом их количество увеличилось более чем в полтора раза.

Для улучшения демографической ситуации в регионе власти намерены не только повышать материальное благополучие многодетных семей, но создавать условия для получения качественного образования, развития способностей и талантов детей, сохранения их здоровья, формирования культуры здорового образа жизни, улучшения жилищных условий.