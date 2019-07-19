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Пресс-служба главы Чувашии опровергла информацию о его госпитализации

Пресс-секретарь республики отметил, что Михаил Игнатьев проходит плановое медицинское обследование

ТАСС, 19 июля. Глава Чувашии Михаил Игнатьев не был госпитализирован, он здоров и проходит плановое медицинское обследование. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы республики Олег Сидоров.

Ранее в пятницу в Telegram-каналах появилась информация о том, что 57-летний Игнатьев, находясь в Санкт-Петербурге, был экстренно госпитализирован после форума регионов России и Белоруссии и находится в тяжелом состоянии.

"Глава в отпуске, проходит плановое медицинское обследование. Все в порядке с его здоровьем. В Петербурге, пользуясь случаем, решил пройти обследование", - сказал Сидоров ТАСС.

Форум регионов России и Белоруссии проходит ежегодно под эгидой Совета Федерации и Совета Республики Национального собрания Белоруссии. Нынешний форум является шестым по счету. В 2014 году российские сенаторы выступили с инициативой об учреждении диалоговой площадки для содействия расширению прямых контактов между регионами, бизнесменами и организациями двух стран, а также выработки рекомендаций по совершенствованию нормативной правовой базы для ускоренного развития экономик Белоруссии и России.

Теги
Игнатьев, Михаил ВасильевичРоссияЧувашия
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