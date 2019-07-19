Воспитанники "Сириуса" в Сочи создали дрон для поиска в лесу пропавших людей

СОЧИ, 19 июля. /ТАСС/. Участники программы "Большие вызовы", которая проходит в сочинском образовательном центре "Сириус" с 1 по 24 июля, создали и успешно испытали прототип беспилотного дрона, способного летать под кронами деревьев в поисках потерявшихся в лесу людей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Сириуса".

"Ребята создали устройство, которое способно самостоятельно, без помощи оператора, сканировать заданный участок леса, пролетая между деревьями, кустами, устойчивое к перемене освещения. Для ориентирования в пространстве беспилотник использует ультразвуковые и лазерные дальномеры и камеры машинного зрения", - сказала руководитель проекта от группы компаний "Геоскан" Елена Никитина.

Разработчиками устройства стали школьники из Волгоградской, Курской, Московской областей, Москвы и Республики Татарстан.

"Использование беспилотника, который сможет работать автономно в условиях ограниченной доступности, в разы повысит эффективность поисково-спасательных работ, скорость разведки и обнаружения потерявшихся в лесах людей", - подчеркнул инициатор разработки Александр Ломоносов, руководитель направления применения беспилотной авиации поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Новый беспилотник испытали на территории ботанического сада в центре "Сириус", аппарат самостоятельно пролетел между деревьями и кустами и передал снимки с воздуха в центр управления полетом. После программы в "Сириусе" школьники надеются продолжить работу над своей разработкой.

Образовательный центр "Сириус", работу которого курирует образовательный фонд "Талант и успех", открыт в июне 2015 года в Сочи на базе олимпийских объектов. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные.