Глава ФОМС предложила представителям пациентов войти в совет по защите прав застрахованных

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Наталья Стадченко предложила включить представителей сообщества пациентов в состав координационных советов по организации защиты прав застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи и реализации законодательства в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба фонда.

"Необходимо включить представителей пациентского сообщества в координационный совет по защите прав застрахованных. Это межведомственная организация федерального уровня. Такие советы созданы во всех регионах России. Будет правильно, если представители Всероссийского союза пациентов станут его полноправными участниками. В рамках советов будут созданы специальные рабочие группы, куда также войдут представители пациентского сообщества", - приводит пресс-служба слова Натальи Стадченко.

По данным пресс-службы, усиление взаимодействия ФОМС с общественными организациями улучшит обратную связь с населением и повысит уровень общественного контроля. "Наша главная задача - персонифицированный подход к каждому из 146 млн наших граждан. Вместе со страховыми компаниями мы делаем очень много для обеспечения защиты прав застрахованных граждан, но наши люди еще недостаточно знают свои права в сфере обязательного медицинского страхования. Поэтому, если мы объединим усилия, то сможем изменить ситуацию и получить результат на уровне каждого конкретного пациента", - считает Стадченко.

В сообщении говорится, что в ближайшее время между Всероссийским союзом пациентов и ФОМС будет подписано соглашение, которое и определит новые формы взаимодействия между пациентскими организациями и ФОМС.

В пресс-службе отмечают, что в компетенцию рабочих групп войдут вопросы защиты прав онкологических больных, больных сердечно-сосудистыми или иными хроническими заболеваниями, а решения и предложения будут выноситься на общие заседания советов. При этом представители пациентского сообщества готовы пройти дополнительное обучение для эффективной работы в рамках координационных советов.

В сообщении отмечается, что совместная работа пациентских организаций с ФОМС предполагает новые формы взаимодействия со страховыми компаниями и территориальными фондами ОМС. Она будет включать оценку эффективности работы самих страховых компаний на основе обратной связи с пациентами. "У нас есть горячие линии, у страховых медицинских организаций есть горячие линии, и мы уже начинаем перенаправлять пациентов по вопросам ОМС к страховщикам. Все вопросы оперативно решаются. Сегодня мы уже поручаем своим экспертам при звонках уточнять - обращался ли пациент за помощью в свою страховую компанию, и если да, то выяснять, насколько он остался доволен взаимодействием со СМО", - приводит пресс-служба слова сопредседателя Всероссийского союза пациентов Юрия Жулева.