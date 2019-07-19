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Власти Петербурга подтвердили, что глава Чувашии проходит плановое обследование в городе

Вице-губернатор города Анна Митянина отметила, что здоровью Михаила Игнатьева ничего не угрожает

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Глава Чувашии Михаил Игнатьев проходит в Санкт-Петербурге плановое обследование в одном из городских медучреждений, угрозы его здоровью нет. Об этом сообщила в пятницу вице-губернатор города Анна Митянина в Twitter.

"У главы Чувашии Михаила Игнатьева во время официального отпуска было запланировано плановое обследование в многопрофильном медицинском учреждении. По прибытии в Санкт-Петербург 17 июля было принято решение пройти обследование на сутки ранее. В настоящее время угрозы для здоровья нет", - написала Митянина.

Ранее в пятницу в Telegram-каналах появилась информация о том, что 57-летний Игнатьев, находясь в Санкт-Петербурге, был экстренно госпитализирован после форума регионов России и Белоруссии и находится в тяжелом состоянии. В пресс-службе Игнатьева данную информацию опровергли, заявив, что он не был госпитализирован, а находится в отпуске до 31 июля и проходит плановое медицинское обследование.

Теги
Игнатьев, Михаил ВасильевичРоссияСанкт-ПетербургЧувашия
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