Я хочу взять питомца из приюта. Что мне нужно знать?

Приютов сейчас действительно очень много, особенно в крупных городах. Условия жизни у животных в них почти везде примерно одинаковые. Собаки живут в открытых вольерах с утепленными будками, кошки — в теплых помещениях, по 10–15 в комнате, питаются сухим кормом.

В приютах обычно есть наемные работники, штатные ветеринары и волонтеры. Сотрудники отвечают за уборку помещений и первичный уход за животными. Волонтеры водят собак на прогулку, играют с ними, стараются социализировать. Они же занимаются пристройством четвероногих. В некоторых приютах кошек тоже выгуливают, но только в теплое время года. К сожалению, волонтеров всегда меньше, чем собак и кошек, поэтому человеческой заботы четвероногим очень не хватает.

Прежде чем звонить в приют, почитайте комментарии в социальных сетях и на сайте организации. Тревожный знак — если сотрудники утаивают информацию о животном или не могут ничего о нем рассказать.

Животных в приютах отдают бесплатно. Если с вас требуют денег — повод серьезно задуматься.