Светоотражающие ленты для верблюдов раздают в Казахстане для снижения числа ДТП

НУР-СУЛТАН, 19 июля. /ТАСС/. Власти Атырауской области Казахстана раздали владельцам скота более 500 светоотражающих лент в расчете на то, что сделанные из них ошейники помогут снизить число ДТП с животными. Об этом сообщает в пятницу агентство Tengrinews.

Ленты рекомендуют повязывать на шею или на хвосты верблюдов, коров и лошадей, которые пасутся без присмотра. Выходя на дорогу, они часто провоцируют аварии. Как отмечают автоинспекторы, ночью заметить лежащее на дорожном полотне животное просто невозможно, а тех, у кого есть светоотражатель, видно за 300-350 метров.

"По инициативе МВД разработан трехсторонний договор, который подписан между местными исполнительными органами, пастухами и владельцами скота. В регионе с помощью спонсорской поддержки крестьянским хозяйствам раздали более 500 светоотражающих лент. Они предназначены как раз для скота. Совместно с акиматом (администрацией области) мы эту работу будем продолжать в других местах", - приводит агентство слова начальника Департамента полиции Атырауской области Камзы Умбеткалиева.

Проблема столкновений легковых автомобилей с крупным скотом стоит в сельской местности Казахстана довольно остро. Налетев на животное весом несколько сотен килограммов, машины получают серьезные повреждения, а пассажиры и водители серьезно травмируются или гибнут.