Эксперты оценили целевые показатели новой версии антитабачной концепции

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Целевой уровень снижения распространенности курения в России к 2035 году в 21%, установленный в новой версии антитабачной концепции, является достижимым и не требует никаких дополнительных шагов по сокращению курения. Такую точку зрения высказали ТАСС опрошенные участники рынка.

Как стало известно 18 июля, обновленная версия антитабачной концепции предусматривает снижение числа курильщиков среди взрослого населения к 2035 году до 21%, детского - до 1%. Предыдущая версия документа предусматривала снижение уровня потребления табака к 2035 г. до 5%, после чего планировалось рассмотреть возможность поэтапного выведения его из легального оборота. За исходные данные в новой версии приняты значения 29% курильщиков среди взрослого населения и 15,1% - среди несовершеннолетних в настоящее время.

"Показатели выглядят достижимыми и не требующими никаких дополнительных шагов по сокращению курения", - считает генеральный директор производителя средств по доставке никотина Juul Labs в Росси Виктор Украинский.

По мнению вице-президента по корпоративным вопросам аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России Сергея Слипченко, меры госрегулирования должны быть направлены на предотвращение начала употребления любой содержащей табак или никотин продукции гражданами, особенно несовершеннолетними.

"Такой радикальный пересмотр заявленной в Концепции цели по снижению распространенности табакокурения среди взрослого населения к 2035 году с 5% до 21% показывает, что исключительно запретительный и ограничительный подход в решении этой проблемы себя исчерпывает", - полагает Слипченко.

Согласен с ним и директор по работе с государственными органами JTI Россия Василий Груздев. "Важно, что концепция предусматривает снижение опережающими темпами доли подросткового курения - с 15% сейчас до 1% в 2035 году. Борьба с курением несовершеннолетних должна стать самой важной задачей в рамках данной концепции", - уверен топ-менеджер.

Жесткие меры не панацея

В то же время Груздев отмечает, что в цели концепции по-прежнему говорится о рассмотрении возможности вывода табачной продукции из оборота, что представляется маловероятным в ситуации, когда пятая часть взрослого населения, согласно документу, не откажутся от курения к 2035 году.

В такой ситуации, по мнению Слипченко, основной целью антитабачной концепции должно быть снижение заболеваемости и смертности населения, связанных с табакокурением, а не вывод легальной отрасли из экономической деятельности.

"Проанализировав предыдущий опыт, можно сделать вывод, что кардинальное ужесточение мер по борьбе с курением не только не приводит к сокращению курящего населения, но имеет отрицательный эффект. В России в результате жесткой акцизной политики доля нелегальной табачной продукции за последние четыре года увеличилась в 10 раз", - подчеркивает директор по корпоративным и юридическим вопросам "Империал Тобакко в России и Центральной Азии" Илона Миртова.

Груздев обращает внимание, что обозначенное в документе намерение о поэтапном ежегодном увеличении налога на табачные изделия с доведением до среднего уровня среди стран Европейского региона ВОЗ, с учетом членства России в Евразийском экономическом союзе, не учитывает договоренности правительств стран ЕАЭС по гармонизации ставок акцизов на табачную продукцию к 2024 г.

"Единая ставка акциза на 1000 сигарет должна составлять 35€ в 2024 г. с возможностью отклонения на максимум 20% в большую или меньшую сторону. В то время как средний акциз по европейскому региону ВОЗ составляет порядка 115 € за 1000 сигарет, и он будет и дальше расти, а это кратно превышает целевые показатели гармонизации в рамках ЕАЭС и текущую минимальную ставку акциза на 1000 сигарет в России - 36 €", - пояснил он.

Директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям еще одного крупного табачного производителя "БАТ Россия" Яна Гуськова сообщила о том, что представители компании пока не ознакомились с новым документом и не могут его прокомментировать.