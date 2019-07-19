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Врачи Петербурга оценивают состояние главы Чувашии как удовлетворительное

Михаил Игнатьев продолжает проходить цикл обследований

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Состояние главы Чувашии Михаила Игнатьева, который проходит в Санкт-Петербурге плановое обследование в одном из городских медучреждений, оценивается как удовлетворительное.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном комитетом по здравоохранению города в Twitter.

"У главы Чувашии Михаила Игнатьева во время официального отпуска на 18 июля 2019 года было запланировано плановое обследование в многопрофильном медицинском учреждении Северной столицы. 17 июля по прибытии в Санкт-Петербург было принято решение пройти обследование на сутки ранее. В настоящее время угрозы для здоровья нет, состояние удовлетворительное, продолжается цикл обследований с участием специалистов центра Алмазова", - отметили в комитете.

 

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