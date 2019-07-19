Почти 50 тыс. паломников поклонились мощам святых Петра и Февронии в Москве

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Около 50 тыс. паломников прошли мимо мощей святых покровителей брака Петра и Февронии с момента их прибытия из Мурома в храм Христа Спасителя в Москве 14 июля, сообщает пресс-служба оргкомитета по принесению святыни.

"По состоянию на 20:00 мск 19 июля 47 400 паломников поклонилось мощам святых Петра и Февронии", - говорится в сообщении.

В субботу, 20 июля, доступ паломников к мощам святых благоверных князей Петра и Февронии будет осуществляться до 20:00 мск. Пресс-служба оргкомитета напомнила, что в воскресенье доступа паломников к святыне уже не будет, после Божественной литургии в праздник Казанской иконы Божией Матери мощи святых князей увезут в Муром.

Ранее в пресс-службе оргкомитета по принесению святыни ТАСС сообщили, что сейчас время ожидания в очереди к мощам составляет от тридцати минут до двух часов и более. Там отметили, что очередь уменьшается или увеличивается в зависимости от времени суток: утром она обычно меньше, а после полудня, в обеденные часы и после окончания рабочего дня людей становится больше.

Как гласит древнерусская летопись, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе. Умерли Петр и Феврония в один день и час - 8 июля по новому стилю. В этот день Русская православная церковь чтит их память как покровителей семьи и брака.