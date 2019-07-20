Умер архитектор Сезар Пелли

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июля. /ТАСС/. Аргентинский архитектор Сезар Пелли умер в возрасте 92 лет в США. Сообщения о его смерти подтвердил в пятницу президент южноамериканской республики Маурисио Макри.

"Я хочу выразить свои соболезнования родственникам и друзьям талантливого Сезара Пелли. Его работы, которые он оставил в качестве наследия по всему миру, являются предметом гордости для всех аргентинцев", - написал глава государства в Twitter.

Пелли родился 12 октября 1926 года в городе Сан-Мигель-де-Тукуман. Самые известные работы архитектора, переехавшего жить в США в 1952 году, - башни Петронас в Куала-Лумпуре, комплекс зданий Brookfield Place в Нью-Йорке, который раньше носил название "Всемирный финансовый центр", а также небоскреб Costanera Center в Сантьяго, самый высокий в Южной Америке.